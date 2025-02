Maciej Kot w końcu wrócił na podium. Przegrał tylko z mistrzami olimpijskimi

Kot na podium w Lillehammer! Gorszy tylko od wielkich mistrzów

To, co nie udało się naszemu zawodnikowi w Japonii, stało się faktem, gdy rywalizacja przeniosła się do norweskiego Lillehammer. Stawka była dość mocna, bo na starcie stawili się mistrzowie olimpijscy z dwóch ostatnich konkursów drużynowych.