Wywiad na żywo dobiegał już końca. Wtedy Żyła rzucił jedno zdanie. Na pożegnanie

Piotr Żyła przeżywa trudne momenty podczas trwających MŚ w Trondheim. Nie znalazł się w składzie polskiej ekipy na konkurs drużynowy, nie zobaczymy go również w rywalizacji indywidualnej na skoczni dużej. To efekt jego słabej dyspozycji, trener Thomas Thurnbichler nie mógł podjąć innej decyzji. - Czy byłem wkurzony? Na siebie tak. Po treningowych skokach nie liczyłem, że znajdę się w konkursie. Nie ma się co oszukiwać, skakałem słabo i trener wybrał najlepszą czwórkę w tym momencie - oznajmił "Wewiór" na antenie Eurosportu. Nie byłby jednak sobą, gdyby na koniec nie dodał od siebie czegoś ekstra.