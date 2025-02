Kubacki mógł marzyć o podium, wszystko wyjaśniła druga seria. Loteria w Willingen

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich do Willingen poleciała w składzie zmienionym, w stosunku do tego, co oglądaliśmy tydzień wcześniej podczas lotów w Oberstdorfie. Z zespołem prowadzonym przez Thomasa Thurnbichlera pożegnał się bowiem Kamil Stoch, który miał za sobą bardzo nieudany weekend. W jego miejsce do Niemiec przyleciał oczywiście Dawid Kubacki, który z kolei dostał szansę na spokojny trening po zawodach na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

