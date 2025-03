Trwające w Trondheim mistrzostwa świata nie układają się po myśli Karla Geigera. Za nami już trzy konkursy, w których Niemiec mógł wywalczyć medal, ale ta sztuka mu się na razie nie udała. Mogą to być dla niego pierwsze mistrzostwa w karierze, z których wróci bez "krążka" . Na dodatek pięciokrotny mistrz świata w (brak tytułu indywidualnego - przyp.red.) jest atakowany przez kontrowersyjny kombinezon. Wymownie na ten temat wypowiadał się nawet Dawid Kubacki, a Adam Małysz skomentował to jeszcze dosadniej . Teraz Niemiec postanowił się bronić i na dodatek skierował mocne słowa w kierunku Polaków.

Geiger ostro kontratakuje. "Niech się zajmą sobą"

Karl Geiger został zapytany o kwestię kontrowersji wokół swojego kombinezonu przed dziennik "Dagbledet". Norwescy dziennikarze podkreślili, że zwłaszcza głośno na ten temat było w Polsce. Skoczek bardzo ostro na to zareagował.

- Powiem tak: za każdym razem, gdy byłem na kontroli, weryfikacja była pozytywna. Niech się zajmą sobą. Są zdjęcia wszystkich kombinezonów, na których to widać. Nie mam nic więcej do powiedzenia - powiedział Niemiec o krytyce, która spotkała go ze strony polskich ekspertów i kibiców. Widać, że Geiger był mocno poirytowany, gdy dowiedział się, jak głośno komentuje się jego balansowanie na granicy przepisów w naszym kraju.