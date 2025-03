Aleksander Zniszczoł zajmował 11. miejsce po pierwszej serii konkursu na normalnej skoczni w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim . Do podium tracił 11,6 pkt. Śmiało mógł walczyć o czołowe lokaty w zawodach, ale zepsuł drugi skok. Uzyskał najgorszą notę w całej stawce i spadł na 30. miejsce.

- Żal mi tego konkursu, bo "10" była realna. Nie ma co jednak wracać do tego. Wiem, że zrobiłem dobry krok w kierunku poprawy techniki skoku i chcę to pokazać na dużej skoczni - mówił 31-latek między konkursami w Trondheim w rozmowie z Interia Sport.