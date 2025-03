- Opierając się na prawdzie, że Rosja w tym momencie absolutnie "spuszcza łomot" Ukrainie na polu bitwy. Zdecydowanie rozważam wprowadzenie na dużą skalę sankcji bankowych, sankcji i ceł na Rosję do czasu zawieszenia ognia i osiągnięcia ostatecznego porozumienia w sprawie pokoju. Do Rosji i Ukrainy - podejdźcie do stołu teraz, zanim będzie za późno. Dziękuję!!! - napisał Donald Trump w mediach społecznościowych.

Reklama