Wojnę technologiczną w świecie skoków narciarskich można już porównać do tej, która występuje w Formule 1. Każdy, kto chce się liczyć, musi balansować na granicy przepisów. W ostatnim czasie potężne dyskusje wzbudził kombinezon Karla Geigera, który na zdjęciach wyglądał na zdecydowanie zbyt duży . Michał Korościel, komentator Eurosportu, stwierdził nawet, że Niemiec startuje w "śpiworze". Wśród kobiet dużą uwagę wzbudził za to kombinezon Anny Odine Stroem , który również wydawał się wykraczać poza przepisy. Oboje nie zostali jednak zdyskwalifikowani. Niemcy i Norwegowie zdają się prowadzić w wyścigu "kombinezonowym". Całe zamieszanie związane z tą kwestią mocno skomentował legendarny Sven Hannawald .

Pia Skrzyszowska: Muszę zrobić to na maksa, nie mogę pobiec "na pół gwizdka

Pia Skrzyszowska: Muszę zrobić to na maksa, nie mogę pobiec "na pół gwizdka / Polsat Sport / Polsat Sport

Hannawald uderza w FIS. Jego zdaniem to federacja doprowadziła do zamieszania

Niemiec nie jest zadowolony z tego, jak wygląda egzekwowanie własnych przepisów przez FIS . Jego zdaniem początek sezonu pod względem kontroli sprzętu wyglądał dobrze, ale teraz poszło to w zdecydowanie złym kierunku.

- Na początku wszystko było uczciwe, teraz mamy szaleństwo. Niemcy i Austria najlepiej poradziły sobie z ciaśniejszymi kombinezonami. Ich technika skakania pasowała do tego. Inne kraje, które zawsze potrzebowały większej powierzchni, czyli większych kombinezonów, miały z tym większe trudności, ale też radziły sobie z tym coraz lepiej, jak choćby Johann Andre Forfang - powiedział Niemiec w wywiadzie dla "Bilda".

Hannawald uważa też, że zawodniczki i zawodnicy czują się bezkarni. Podał przykład Anny Odine Stroem. Niemiec uważa, że jej kombinezon był wyraźnie za duży, ale Norweżka przy kolejnym skoku i tak by nie została zdyskwalifikowana. Przytoczył także wyraźny wystrzał formy Mariusa Lindvika.

- Przed mistrzostwami świata, kiedy przepisy były surowe, Lindvik często nie awansował nawet do drugiej rundy. I teraz jest mistrzem świata, stosując tę samą technikę. To wszystko jest jak zły film - powiedział Hannawald, choć w akurat w przypadku Lindvika trzeba podkreślić, że mocno popracował nad wyjściem z progu i teraz nie "rzuca się" aż tak gwałtownie na narty, jak było w trakcie wcześniejszej fazy sezonu.

Niemiec ubolewa nad sytuacją skoków. "To po prostu frustrujące"

- Smutne jest to, jak daleko to zaszło . Kraje obrażają się nawzajem. Tak być nie może. W stawce panuje całkowita nieufność. A dlaczego? Ponieważ osoby odpowiedzialne nie mają jasnych reguł - powiedział.

Jego zdaniem ci skoczkowie, którzy przystosowali się do nowych przepisów wprowadzonych przed sezonem, które doprowadziły do pociaśnienia kombinezonów, teraz bardzo cierpią przez to, że kontrolerzy sprzętu nie są tak stanowczy, jak byli na początku tej zimy.