Dramat wieloletnich mistrzów Polski. To może być katastrofa

Fogo Unia Leszno błyskawicznie po spadku z PGE Ekstraligi zadeklarowała chęć szybkiego powrotu. W pewnym momencie wydawało się nawet, że byli mistrzowie Polski będą w 2. Metalkas Ekstralidze wręcz bezkonkurencyjni. To efekt przedłużenia kontraktów z większością dotychczasowych zawodników. Później jednak do transferowej ofensywy ruszyły kluby z Bydgoszczy i Rzeszowa, a szanse zdaje się wyrównały.

Ekspert mówi, kto awansuje do PGE Ekstraligi

W środowisku żużlowym można spotkać różne głosy i wskazania dotyczące drużyny, która ostatecznie wygra tę ligę. My postanowiliśmy zapytać o zdanie Zbigniewa Rozkruta, byłego prezesa Unii Tarnów i wieloletniego obserwatora polskiej ligi. - Stawiam, że mimo wszystko awans do PGE Ekstraligi wywalczy Unia Leszno. Do tego potrzebuje jednak zdrowego i będącego w pełnej formie Janusza Kołodzieja, który sezon 2024 stracił w większości przez kontuzje - mówi, a my dodajmy, że legenda polskiego żużla ma już na karku 41 lat, a więc pesel może dawać się coraz bardziej we znaki.