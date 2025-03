Co za wieści z Norwegii. Mistrz olimpijski chce dołączyć do kadry skoczków

Czy drużyna Norwegii w skokach narciarskich może stać się jeszcze mocniejsza? Już wkrótce poznamy odpowiedź na to pytanie - wiele wskazuje na to, że do grona podopiecznych Magnusa Breviga dołączy wkrótce nowy nabytek. Mowa o Espenie Bjoernstadzie, który na swoim koncie ma m.in. mistrzostwo olimpijskie w kombinacji norweskiej. 31-latek ogłosił, że w sobotę zaliczy ostatni występ jako dwuboista klasyczny, a następnie skupi się tylko i wyłącznie na karierze skoczka narciarskiego.