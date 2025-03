Pożar w firmie właściciela polskiego klubu. Są wstępne ustalenia

W czwartek wybuchł kolejny pożar na terenie wysypiska śmieci w Przysiece Polskiej (powiat kościański, woj. wielkopolskie). Ogień zajął dwie sześciometrowe hałdy odpadów . To kolejny cios w prezesa firmy Polcopper oraz jednego z właścicieli Unii Leszno.

Wstępna przyczyna pożaru na terenie firmy prezesa Unii Leszno

Policja wszczęła dochodzenie, lecz firma podała w swoim oświadczeniu możliwą przyczynę pożaru. - Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogły być baterie i akumulatory, które - mimo licznych kampanii edukacyjnych - są nadal wyrzucane przez mieszkańców do odpadów zmieszanych zamiast do specjalnych pojemników przeznaczonych do ich bezpiecznej utylizacji. Niewłaściwa segregacja odpadów niesie realne zagrożenie dla środowiska oraz bezpieczeństwa osób pracujących w branży recyklingu - tłumaczą.