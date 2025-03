Koniec "koszmaru" Zalewskiego. Włosi zapowiadają ogromną szansę. Wielki debiut Polaka

Nicola Zalewski po imponującym wejściu do drużyny Interu Mediolan zmuszony został do zrobienia sobie przerwy. Jego organizm, a konkretnie łydka, nie wytrzymały obciążeń, jakie na swoich piłkarzy nakłada Simone Inzaghi. Polak przez kontuzję mięśniową zmuszony został do zrobienia sobie krótkiej przerwy. Jak się okazuje, zbliża się jej koniec. Według włoskich dziennikarzy Zalewski ma być gotowy do gry w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Będzie to jednocześnie debiut dla Zalewskiego jeśli chodzi o te rozgrywki.