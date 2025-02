Zajc wściekły, ostry atak na FIS. Poszło o dyskwalifikację w Willingen

Słoweński skoczek nie mógł pogodzić się z dyskwalifikacją, jaka spotkała go po pierwszej próbie na skoczni w Willingen. 24-latek usłyszał, że jego kombinezon w kroku był za długi o 1 cm. W drugiej próbie miał na sobie identyczny, jednak tym razem sędziowie nie podważali jego próby. Dało to pole do polemiki, a Słoweniec nie zamierzał gryźć się w język.