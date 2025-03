Sebastian Szymański wejście do zespołu tureckiego Fenerbahce miał imponujące. Polak po niespodziewanym transferze bardzo szybko zdobył serca kibiców. Wówczas regularnie wpisywał się na listę strzelców, czy także asystentów. W tym sezonie nie wygląda to aż tak kolorowo, szczególnie pod względem goli, bo ostatnie podania wciąż są dość regularne.

Trudny moment Szymańskiego. Ostra krytyka Polaka

W związku z tym zdarzyło się nawet, że Szymański zagrał na pozycji defensywnego pomocnika. Był to jednak jak na razie jednostkowy przypadek. W starciu z Glasgow Rangers w ramach pierwszego spotkania 1/8 finału Ligi Europy nasz reprezentant tworzył dwójkę pomocników wspólnie z Sofyanem Amrabatem i nie wyszło to dobrze, bo gospodarze przegrali 1:3. To spotkało się z ostrą reakcją tureckich mediów.