Iga Świątek znów numerem jeden rankingu. Właśnie oficjalnie to oznajmili

Anna Lewandowska tym razem poza podium. Przetasowania w czołowej trójce

Z racji tego, że rok 2024 był olimpijskim, mocno doceniono także kobiety, które osiągnęły sukcesy na igrzyskach. Drugie miejsce w rankingu zajęła Aleksandra Mirosław - złota medalistka we wspinaczce sportowej, rekordzistka świata w tej dyscyplinie oraz triumfatorka plebiscytu na "Najlepszego Sportowca Polski 2024". Z kolei czwarta lokata trafiła w ręce Natalii Bukowieckiej (Kaczmarek) - trzeciej zawodniczki igrzysk na 400 m. Na najniższy stopień podium wdrapała się Ewa Pajor, której transfer do FC Barcelona zrobił sporą furorę. Nasza piłkarka mocno przyczyniła się także do historycznego awansu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy pań.