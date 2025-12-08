Koszmarne tygodnie polskiego skoczka. Groźby i zesłanie. Apel Tajnera do kibiców

W skrócie Aleksander Zniszczoł przeżywa trudny okres w karierze, został odsunięty od Pucharu Świata i zesłany do Pucharu Kontynentalnego.

Zawodnik otrzymuje groźby od kibiców po nieudanych występach i kontrowersyjnych wypowiedziach, co negatywnie wpływa na jego formę.

Apoloniusz Tajner apeluje do kibiców o wsparcie dla Zniszczoła i zakończenie hejtu, aby dać mu szansę na powrót do dobrej dyspozycji.

Jeszcze przed rywalizacją w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Wiśle Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków, zapowiedział w rozmowie z Interia Sport, że najpewniej walka o miejsce w drużynie na kolejne zawody w Klingenthal (12-14 grudnia) rozegra się pomiędzy Maciejem Kotem a Aleksandrem Zniszczołem.

Tyle że w tym wypadku o walce nie było nawet mowy. To był nokaut. Wiślanin nieźle rozpoczął skakanie w Wiśle, ale potem przyszedł dramat. Przepadł w kwalifikacjach do sobotniego konkursu. Już trzeci raz w sezonie, co ostatnio zdarzyło mu się zimą 2018/2019. Z kolei Kot skakał nieźle, ale z kolei w pierwszych zawodach zabrakło mu trochę szczęścia.

Aleksander Zniszczoł odstawiony. Dwa lata temu też tak było, a potem przyszedł sezon życia

W niedzielę była już deklasacja. Zniszczoł zajął 39. miejsce, a Kot był 14., wskakując do światowej elity. Sprawa zatem była jasna. Trener Maciusiak postanowił, że do Pucharu Świata wskakuje Kot, a Zniszczoł pojedzie odbudować się do Ruki na zawody Pucharu Kontynentalnego.

Nie wiem, co mam robić. Patrzę na moje skoki klatka po klatce i widzę, że od strony technicznej wszystko jest w porządku. Brakuje mi jednak luzu i przez to próg nie oddaje. Nie ma tam energii, a ja za bardzo atakuję do zeskoku

Dwa sezony temu równie słabo zaczynał sezon w Pucharze Świata i został odesłany do Pucharu Kontynentalnego. Tam odbudował się. Stanął na podium w Lillehammer i w Ruce i wrócił do PŚ. Zaliczył wówczas sezon życia, stając dwukrotnie na podium PŚ.

- Dwa lata temu też wróciłem z dalekiej podróży. Wtedy odżyłem i zacząłem w końcu skakać na dobrym poziomie. Może zatem potrzebuję czegoś takiego - powiedział wiślanin.

Kibice grożą polskiemu skoczkowi. Apoloniusz Tajner apeluje

On pod górkę ma od marca tego roku. Zniszczoł wraz z Dawidem Kubackim mocno podpadli kibicom swoimi wypowiedziami po odejściu Thomasa Thurnbichlera. Od tego momentu obrywają mocno w mediach społecznościowych. Ostatnio nawet Zniszczoł zaczął otrzymywać groźby w wiadomościach prywatnych. I to przestało być śmieszne. Sytuacja zaczyna się bowiem wymykać spod kontroli. Jak zawodnik ma się skupiać na skokach, skoro w głowie ma takie historie.

Do kibiców w sprawie Zniszczoła zaapelował nawet na antenie Polsat Sport Apoloniusz Tajner, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a obecnie poseł na Sejm.

- Mam apel do kibiców. Chodzi mi o Olka Zniszczoła. On bardzo przeżywa to, że może trochę niefortunnie się wyraził. Zawodnik jak jest w nerwach, to... W sumie nie powiedział nic takiego, zapraszając na skocznię. Co w tym takiego było, że wylał się taki hejt. Jeżeli ma dobrze skakać, to przynajmniej ten problem musi mu odpaść. Dlatego proszę kibiców, żeby już Olkowi dali spokój - mówił Tajner.

Zniszczoł jeszcze latem skakał przyzwoicie. W Wiśle dwa razy zajmował 12. miejsce. W Rasnovie był szósty, a w Predazzo 15. Im jednak było bliżej zimy, tym było gorzej.

Od marca coś dźwigałem i na pewno to miało wpływ. Ten cały mikst złych emocji przełożył się na moje skoki. Ciągle byłem oceniany. Może przyda się ta przerwa od całej otoczki Pucharu Świata

