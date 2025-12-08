Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świat pod wrażeniem Kacpra Tomasiaka. Piotr Żyła nie ma wątpliwości. Tak powiedział o 18-latku

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Kacper Tomasiak wraz z każdym konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich utwierdza wszystkich w przekonaniu, że jest wielkim talentem. W Wiśle po raz siódmy z rzędu zdobył punkty do klasyfikacji generalnej. Mało tego. Ustanowił życiówkę, zajmując piąte miejsce. To najlepszy wynik polskiego skoczka tej zimy. Pod wielkim wrażeniem 18-latka był Piotr Żyła. - Kacper to fenomen - powiedział dwukrotny mistrz świata, który w styczniu skończy 39 lat, a w Wiśle bił się o podium.

Sportowiec ubrany w kombinezon do skoków narciarskich z numerem startowym 52 unosi rękę w geście radości trzymając narty, na tle reklamy sponsorów i tłumu kibiców.
Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP

W skrócie

  • Kacper Tomasiak imponuje w debiutanckim sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich, zdobywając po raz siódmy z rzędu punkty do klasyfikacji generalnej.
  • Piotr Żyła publicznie chwali 18-latka, podkreślając jego spokój, dojrzałość i ogromny talent.
  • Tomasiak jest drugim najmłodszym polskim skoczkiem z tak dużą liczbą punktów, ustępując jedynie Adamowi Małyszowi.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kacper Tomasiak po pierwszej serii niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle zajmował piąte miejsce. W drugiej serii uzyskał dziewiąty wynik, ale utrzymał pozycję.

Dla niego to był siódmy konkurs z rzędu w debiutanckim sezonie, w którym znalazł się w "30" i zdobył punkty Pucharu Świata. Piąte miejsce to dodatkowo jego najlepszy wynik w karierze.

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Tomasiak jednym z najlepszych debiutantów w historii. Piotr Żyła: Kacper to jest fenomen

Jak wyliczył Tomek Golik w serwisie X, tylko dziewięciu debiutantów w historii miało lepszą serię w swoich pierwszych startach, a Tomasiak może jeszcze ten wynik poprawić.

Polak w siódmym konkursie PŚ w karierze wskoczył do najlepszej piątki. To tylko pokazuje skalę jego talentu. Pod wrażeniem wyczynów Tomasiaka jest Piotr Żyła.

Kacper to jest fenomen. Śmiało tak mogę o nim mówić. On po prostu robi swoje. Zachowuje się tak, jakby był zawodnikiem starszym pod względem mentalnym ode mnie. Jest w nim wiele spokoju. On się po prostu chyba do tego naszego sportu nadaje. Wszystko przychodzi mu lekko i łatwo. Robi to, co mówią trenerzy. I to wszystko bez emocji. Nie widać po nim, by w ogóle je miał
wychwalał młodszego kolegę z zespołu Żyła.

Zobacz również:

Piotr Żyła
Skoki Narciarskie

Piotr Żyła odpłynął w Wiśle. Znowu trafił do tego świata, a dopiero co był "łajzą"

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Szklanki pękały w domu Adama Małysza. Tylko "Orzeł z Wisły" przed Tomasiakiem

    W pierwszej serii konkursu można było odnieść wrażenie, że wybicie się z progu było tak mocne - jak mówił barwnie Dominik Formela ze Skijumping.pl - że aż popękały szklanki w domu Adama Małysza w Wiśle.

    Adam Bucholz ze Skijumping.pl wyliczył z kolei, że w historii polskich skoków narciarskich więcej punktów w PŚ przed ukończeniem 19. roku życia, zdobył tylko Adam Małysz, który dziś jest prezesem PZN.

    "Orzeł z Wisły" zdobył 794 pkt., a Tomasiak ma ich już na koncie 124 pkt., a przed ukończeniem 19 lat wystąpi jeszcze w 11 konkursach.

    W tym samym wieku dorobek Wojciecha Skupnia w PŚ wynosił 91 pkt., a Kamila Stocha - 77 pkt.

    - Ten wynik, jaki Kacper osiągnął w Wiśle, to jest rewelacja. Po nim nie widać stresu i napięcia, a przecież walczył o podium. Mam nadzieję, że polskie skoki będą miały kogoś, kto będzie dalej ciągnął te skoki w naszym kraju. Myślę właśnie o nim - mówił Żyła.

    Koledzy poznają Tomasiaka. "Nie chciał postawić"

    Wyjazd do Skandynawii na pierwsze konkursy Pucharu Świata był dla starszych skoczków okazją do tego, by lepiej poznać Tomasiaka. Zdarzyło się, że po jednym z konkursów zawodnicy siedli we własnym towarzystwie. Żyła zapytany o to, co dowiedział się 18-latku, odparł z uśmiechem: - Ostatnio nie chciał postawić w Skandynawii, ale spokojnie. Damy mu czas. Następnym razem już mu to nie przejdzie.

    Na ten moment Tomasiak, który w klasyfikacji PŚ zajmuje 14. miejsce - najwyższe z Polaków - jest pewniakiem do wyjazdu na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

    Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Maciej Maciusiak
    Skoki Narciarskie

    Najlepszy konkurs Polaków od dawna i zmiana w kadrze. Maciej Maciusiak ogłosił

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Skoczek narciarski ubrany w biały kombinezon oraz kask podczas lotu na nartach, w tle rozmyte drzewa, widoczne logo sponsora na nartach oraz numer startowy na piersi.
    Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
    Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku ląduje na nartach na śnieżnej skoczni, na tle reklam i kibiców, podczas zawodów skoków narciarskich.
    Piotr ŻyłaGrzegorz MomotPAP
    Zawodnik skoków narciarskich w pełnym stroju sportowym stoi z uniesioną ręką, trzymając narty. W tle widoczna publiczność oraz bannery reklamowe.
    Kacper TomasiakPZNmateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja