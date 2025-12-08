Partner merytoryczny: Eleven Sports

Płyną dramatyczne wieści z Hiszpanii. Sytuacja jest krytyczna. To ma być koniec

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Ronald Araujo skończył w tym roku 26 lat, wkroczył w wiek uważany za piłkarsko optymalny. W Barcelonie miał stabilną pozycję, zakładał nawet kapitańską opaskę. Latem wstąpił w związek małżeński z kobietą swoich marzeń. Mogło się wydawać, że jego życie to pasmo szczęścia. Tymczasem z Hiszpanii płyną zgoła dramatyczne wieści. Jak informuje radio COPE, piłkarz doznał tak poważnej dysfunkcji sfery emocjonalnej, że w barwach "Dumy Katalonii" możemy go już nigdy nie zobaczyć.

Dwóch piłkarzy FC Barcelony w granatowo-bordowych koszulkach rozmawia ze sobą podczas meczu, widoczne są wyraźnie loga klubu oraz Liga Mistrzów.
Ronald Araujo i Robert Lewandowski. Czy zagrają jeszcze kiedyś w jednej drużynie?Grzegorz Wajda/REPORTER East News

"Stan emocjonalny Ronaldo Araujo jest bardzo, bardzo zły. Sytuacja jest znacznie poważniejsza, niż się spodziewano" - poinformował Juanma Castano z radia COPE.

W audycji padła teza, że Urugwajczyk może już nigdy więcej nie zagrać w Barcelonie. W ostatnich dniach miał nawracające ataki lęku. "Psychicznie jest zdruzgotany" - słyszymy.

Co dalej z Araujo? Barcelona dała mu czas na odzyskanie równowagi psychicznej. Ale sprawy nie idą w dobrym kierunku

"Ronald Araujo prosi Barcelonę o czas na regenerację psychiczną. Uważa, że obecnie nie jest w stanie zaprezentować się na boisku w najlepszej formie i nie chce zaszkodzić drużynie" - komunikat tej treści dokładnie przed tygodniem znalazł się w serwisie "Mundo Deportivo".

Klub zapewnił zawodnikowi profesjonalne wsparcie psychologiczne i udzielił bezterminowej zgody na stosowny okres rekonwalescencji. "Priorytetem jest przywrócenie zawodnikowi jasności umysłu i psychiki" - zaznaczono.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Burza wokół Lewandowskiego. "Celowo przestrzelił karnego". Trop wiedzie do Realu

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Kryzys zaczął się po wyjazdowym meczu Barcelony z Chelsea w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Hiszpanii przegrali w Londynie 0:3. Urugwajski defensor zaprezentował się beznadziejnie w obronie, a na domiar złego wyleciał placu gry z czerwoną kartką jeszcze przed przerwą.

    Od tamtej pory nie usiadł nawet na ławce rezerwowych. A obecnie w ogóle nie bierze udziału w zajęciach piłkarskich. Ostatnie doniesienia wskazują jednak na to, że taka sytuacja mu nie służy.

    W marcu tego roku Araujo skończył 26 lat. Znajduje się zatem w optymalnym wieku dla profesjonalnego piłkarza. Jego obecny kontrakt z Barceloną zachowuje ważność do 30 czerwca 2031 roku. Trudno uwierzyć, że w ekipie z Camp Nou możemy go już nie zobaczyć.

    - Ronald nie będzie mógł w najbliższym czasie grać w piłkę, ponieważ doświadcza w tej chwili problemów osobistych. Proszę to uszanować - apelował przed kilkoma dniami Hansi Flick, cytowany przez kataloński "Sport".

    W trwającym sezonie Urugwajczyk rozegrał dla "Blaugrany" 15 spotkań i zdobył dwie bramki.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Lewandowski już zdecydował. Tu chce rozpocząć nowy sezon. Tego jeszcze nie było

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP
      Ronald Araujo
      Ronald AraujoJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
      Ronald Araujo
      Ronald AraujoPIERO CRUCIATTIAFPAFP
      Ronald Araujo
      Ronald AraujoJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja