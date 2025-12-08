Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pogromczynie Polek starły się w Rotterdamie. Medalistki olimpijskie już na pewno za podium

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Francja to aktualny jeszcze mistrz świata, Holandia zaś: gospodarz mundialu i mistrz globu z 2019 roku. Dwie drużyny, dla których brak medalu w tegorocznym turnieju byłby wielką porażką. Zarazem ekipy, które pokonały w ostatnich dniach Polskę, co było dla naszego zespołu okazją do przekonania się o sile tych drużyn. Stawką starcia w Rotterdamie, tuż po zakończeniu spotkania Polska - Austria, było uniknięcie konfrontacji z Danią już w ćwierćfinale. Piękna passa zwycięstw została w tej konfrontacji niespodziewanie przerwana.

Zawodniczka w niebieskim stroju z widoczną radością na twarzy celebruje zdobycie punktu podczas meczu piłki ręcznej, w tle przeciwniczka w białym stroju i rozmyta publiczność.
Radość Bo van Wetering, skrzydłowej reprezentacji HolandiiROBIN VAN LONKHUIJSENPAP/EPA

Francja rozbiła Polskę 42:28 dzięki fenomenalnej grze w ostatnim kwadransie, gdy nasz zespół opadł już z sił. I każdy kolejny rywal "Trójkolorowych" też opadał, nie wytrzymywał mocnego tempa narzucanego przez aktualne mistrzynie świata.

Holandia też jednak w turnieju nie przegrała, pewnie rozbiła pięciu rywali. W tym i Polskę dwa dni temu - aż 33:22, będąc o dwie klasy zespołem lepszym od pierwszej do ostatniej minuty.

Na sam koniec fazy zasadniczej mistrzostw świata obie te drużyny zmierzyły się w wypełnionej do ostatniego miejsca i niezwykle gorącej Ahoy Arenie w Rotterdamie. Tuż po zakończeniu boju Polska - Austria. Stawką było pierwsze miejsce w grupie, ale też uniknięcie już w ćwierćfinale Danii, która celuje tu w końcu w złoto.

    Francja - Holandia na zakończenie fazy grupowej mundialu. Potężne emocje w Rotterdamie. I szalona radość

    Holandia swoją determinacją zaskoczyła w pierwszym fragmencie spotkania. Narzuciła jakieś niewiarygodne tempo, na które obrończynie tytułu nie były przygotowane. W 6. minucie Kelly Dulfer trafiła na 5:1, rywalki się irytowały. Nawet doświadczona Pauletta Foppa, jedna z najlepszych obrotowych świata, faulując w ataku. Za chwilę Holenderki, wspierane przez dziewięć tysięcy gardeł, odskoczyły na 7:2.

    Dlaczego to tak istotne, skoro minęła raptem 1/6 czasu całego spotkania? Bo mistrzynie świata nie były już w stanie odrobić tego całego dystansu. Owszem, one też w końcu poprawiły się, a Holenderki musiały zwolnić, w 19. minucie Suzanne Wajoka dwa razy z rzędu trafiła z kontr - na 9:11.

      A na sam koniec tej połowy Francuzki rzuciły trzy kolejne bramki, doprowadzając do 13:14. Niby były blisko, ale tego remisu nie potrafiły w drugiej połowie osiągnąć.

      Choć to Francja kapitalnie wytrzymywała w poprzednich meczach końcówki spotkań, to dziś jednak nie zyskiwała przewagi w tym elemencie. A czas upływał.

      W 43. minucie obie ekipy dzieliła jeszcze wciąż jedna bramka (17:18), ale Holandia dokładała potężną moc w obronie, nie przebierała w środkach. Lois Abbingh wręcz znokautowała rywalkę, Dione Housheer też używała siły. A mimo częstych dwuminutowych kar, Holenderki jakoś wciąż trzymały się na prowadzeniu. Mało tego, w 46. minucie odskoczyły na 20:17, po kolejnej wygarniętej piłce w defensywie i kontrataku.

      Gdy zaczynało się ostatnie 10 minut, "Pomarańczowe" prowadziły 22:18, a jeszcze za moment bramkę zdobyła Estavana Polman, której sędziowie z Norwegii nie uznali, dostrzegli przewinienie ofensywne.

      Gra Francji w ataku kompletnie się załamała, świetnie w bramce spisywała się też Yara Ten Holte. Trener Sebastien Gardillou próbował ratować sytuację czasem na żądanie.

      Zawodniczka drużyny piłki ręcznej w pomarańczowym stroju z szeroko rozłożonymi ramionami cieszy się wraz z innymi zawodniczkami, wokół niej panuje atmosfera triumfu i entuzjazmu, w tle widać pozostałe członkinie zespołu w niebieskich strojach.
      Radość Holenderek. Na pierwszym planie MVP meczu Yara Ten HolteROBIN VAN LONKHUIJSENPAP/EPA

      Tyle że jego zespół miał mniej atutów, a jeszcze drużynę w głupi sposób "dobiła" Onacia Ondono, bezsensowną karą dwóch minut. I Holandia ten mecz wygrała, to ona zagra w ćwierćfinale z Węgrami. A jeśli wygra, to pewnie o finał z Norwegią.

      Wiadomo już, że seria zwycięskich spotkań Francji w mistrzostwach świata zatrzymała się na 14. W efekcie ekipa trenera Gardillou musi teraz rywalizować z Danią. Co oznacza, że jednego z medalistów olimpijskich z Paryża teraz na podium zabraknie. Tam Francja była bowiem druga, a Dania - trzecia.

      Francja - Holandia 23:26 (13:14)

      Mistrzostwa Świata (K)
      Główna runda
      08.12.2025
      20:30
      Zakończony
      Tamara Horacek
      4' , 13' , 15' , 18' , 24' , 25' , 60'
      Lena Grandveau
      6'
      Lucie Granier
      11' , 16'
      Suzanne Wajoka
      19' , 19'
      Sarah Bouktit
      28' , 53' , 56'
      Clarisse Mairot
      30' , 33'
      Alicia Toublanc
      40' , 42' , 43' , 55'
      Oriane Ondono
      46'
      Nina Dury
      57'
      Dione Housheer
      1' , 9' , 21' , 40'
      Bo van Wetering
      2' , 12' , 38' , 46' , 55'
      R. Maarschalkerweerd
      4' , 11' , 34' , 48' , 58'
      Kelly Dulfer
      5' , 6' , 17' , 45'
      Larissa Nusser
      14'
      Zoe Sprengers
      18' , 23'
      Merel Freriks
      24'
      Angela Malestein
      41' , 50' , 53' , 56'
      Wszystko o meczu

      Końcowa tabela grupy III:

      • 1. Holandia - 10 pkt (164:113)
      • 2. Francja - 8 pkt (166:106)
      • 3. Polska - 6 pkt (142:156)
      • 4. Austria - 2 pkt (121:148)
      • 5. Tunezja - 2 pkt (121:166)
      • 6. Argentyna - 2 pkt (120:145)

      Pary ćwierćfinałowe:

      • Niemcy - Brazylia (Dortmund, wtorek, godz. 17.15)
      • Norwegia - Czarnogóra (Dortmund, wtorek, godz. 20.30)
      • Dania - Francja (Rotterdam, środa)
      • Holandia - Węgry (Rotterdam, środa)

