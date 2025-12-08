Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kontuzja polskiego skoczka wykluczyła go ze startu. Koniec kariery? Jasna deklaracja

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Poprzednia zima była jedną z jego lepszych w karierze. Po zmianie kroju kombinezonów pojawił się jednak problem. Jakub Wolny kompletnie nie może się odnaleźć, a wydawało się, że będzie podporą kadry skoczków. W piątek przepadł w kwalifikacjach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. W niedzielę w ogóle się w nich nie pojawił. W rozmowie z Interia Sport zdradził dlaczego. Odpowiedział też na pytanie o zakończenie kariery.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku podczas lądowania po skoku narciarskim na tle kolorowych reklam i trybun stadionu.
Jakub WolnyEXPA/Tadeusz MieczyńskiNewspix.pl

W skrócie

  • Jakub Wolny po udanej ostatniej zimie zmaga się z problemami po zmianie kombinezonów i kontuzją, które uniemożliwiły mu start w zawodach w Wiśle.
  • Zawodnik został przesunięty z kadry A do kadry B, a jego problemy ze stabilnością skoków pogłębiły się latem, co przełożyło się na słabe wyniki.
  • Wolny jasno deklaruje, że nie zamierza kończyć kariery mimo trudności i liczy na powrót do formy.
Jakub Wolny to mistrz świata juniorów z 2014 roku w skokach narciarskich. Był wielką nadzieją polskich skoków, ale potem zerwał więzadła w kolanie i długo szukał powrotu do formy.

Błysnął dopiero w sezonie 2018/2019. To była najlepsza zima tego zawodnika. Imponował szczególnie na skoczniach do lotów. W Oberstdorfie był szósty, a w Vikersund czwarty.

Jakub Wolny zrezygnował ze startu w Wiśle. Zdradził powody

Ubiegła zima była jedną z lepszych w jego karierze. Wolny trafił do kadry A i wiązał z tym duże nadzieje. Niestety lato miał fatalne. W Letnim Grand Prix przepadł w kwalifikacjach w Wiśle i to był jego jedyny start w tym cyklu. W Letnim Pucharze Kontynentalnym zdobył zaledwie siedem punktów. Częściej kończył zawody poza "30" niż do niej wskakiwał.

W piątek stanął na starcie kwalifikacji do sobotnich zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle i zajął w nich dopiero 64. miejsce. Wyprzedził tylko: Turka, Kazacha, Rumuna i dwóch Chińczyków. W niedzielę nie pojawił się na starcie kwalifikacji.

W sobotę podczas treningu na sali poczułem delikatny ból i w niedzielę miałem lekki problem, żeby się złożyć do pozycji dojazdowej. Nie było sensu skakać na siłę
przekazał Wolny Interia Sport.

30-latek przyznał, że za nim bardzo trudne lato.

- Nie miałem kilku dobrych treningów. Raczej trafiały się dobre pojedyncze skoki. Wiem, że nie skaczę teraz stabilnie, ale liczyłem przynajmniej na udział w konkursie w Wiśle. Zmagam się jednak z tym, że bardzo spóźniam skoki na progu - mówił Wolny.

    Relegacja do kadry B. Jasna deklaracja ws. zakończenia kariery

    Po słabym lecie skoczek został przeniesiony z kadry A do kadry B. Na co dzień zatem trenuje z Wojciechem Toporem.

    - Chciałem iść za ciosem po ostatniej zimie. Celem na ten sezon było poprawienie swoich wyników. Trochę jednak uprzykrzyły mi życie nowe kombinezony. Nie pomagają mi. Ubiegłej zimy też spóźniałem skoki, a jednak potrafiłem się ułożyć w powietrzu i odlatywałem. Oczywiście nie zrzucam winy tylko na sprzęt, bo widać, że inni potrafią sobie z tym poradzić. Rozregulowała mi się pozycja dojazdowa i to jest największy problem, bo nie jestem w stanie dobrze trafić w próg - tłumaczył skoczek LKS Klimczok Bystra.

    Wolny nigdy nie był na zimowych igrzyskach olimpijskich i raczej teraz też się na to nie zanosi. Sam skoczek przyznał, że jest realistą, jeśli chodzi o wyjazd do Predazzo.

    Zapytany o to, czy to może być jego ostatni sezon w karierze, odparł zdecydowanie:

    Nie zamierzam teraz kończyć kariery. Jestem zdenerwowany i zły, ale jestem też cierpliwy. Uporam się z tymi problemami.

    Jakub Wolny
    Jakub WolnyANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Jakub Wolny
    Jakub WolnyMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Jakub Wolny
    Jakub WolnyAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

