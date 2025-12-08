Cztery zwycięstwa i dwie porażki - to ostateczny bilans Polek w mistrzostwach świata, które zorganizowały wspólnie Niemcy i Holandia. Biało-Czerwone grały tylko w tym drugim kraju, najpierw w 's-Hertogenbosch, później w Rotterdamie. I spisały się tak, jak miały się spisać. Niczego więcej w sumie nie oczekiwano od tej drużyny, a gorsza pozycja byłaby jednak dużym zawodem.

W pierwszej fazie zespół Arne Senstada dość pewnie wygrał z Chinami i z trudem pokonał Tunezję. A później przyszło bardzo dziwne spotkanie z Francją, broniącą złota sprzed dwóch lat, w którym jednak nasz zespół najpierw przez 40 minut grał bardzo dobrze i trzymał bliski kontakt, a później poległ na całej linii.

W drugiej fazie było zwycięstwo z Argentyną, też po ciężkim boju, wysoka przegrana z Holandią, a na koniec - ogranie Austrii. Wynik 35:30 trochę nie oddaje sytuacji, bo w pierwszej połowie podopieczne Senstada kiepsko broniły i przegrywały, a w drugiej pokazały już świetną defensywę. To dało ostatecznie 11. miejsce na świecie - najwyższe od pamiętanych mistrzostw z 2015 roku, gdy drużyna pod wodzą Kima Rasmussena dotarła do półfinału. Wtedy wchodziła do niej Monika Kobylińska.

Monika Kobylińska podsumowała mistrzostwa świata. I powiedziała o przyszłości

- Cieszymy się z tego zwycięstwa, bardzo chciałyśmy tego dokonać na koniec turnieju. W pierwszej połowie trochę zabrakło agresywności, a w drugiej to był już klucz. Austria męczyła się w ataku - oceniła Kobylińska przed kamerą TVP Sport.

Monika Kobylińska Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe

Dla niej ten mecz był szczególny, w pewnym aspekcie. W kadrze grała po raz 139., przed tym spotkaniem miała w dorobku 493 trafienia. W pierwszej połowie dwa razy pokonałą bramkarki rywalek, ale po przerwie - aż siedem. A to z 55. minuty, na 32:27, oznaczało bramkę numer 500 w reprezentacji Polski.

- Dziś spotkałyśmy się z obroną, która nie była aż tak wysoka jak w poprzednich spotkaniach. Wiele zespołów wychodziło do nas agresywnie, a one stały niżej. I to było zaproszeniem do rzutów z dziewiątego metra - mówiła kapitan polskiej drużyny.

Wiemy też, że trzeba wyciągnąć wnioski i pokazać się w naszym domu. Dla mnie to coś pięknego, że będą mogła w Polsce zagrać. Pierwszy raz

Z samego turnieju była zadowolona, cztery zwycięstwa to realizacja planu minimum. - Jechałyśmy z dużymi marzeniami, ale mistrzostwa pokazały, że takie zespoły jak Francja czy Holandia nie są w naszym zasięgu.

A mowa oczywiście o przyszłorocznych mistrzostwach Europy, których jesteśmy współgospodarzem.

A na koniec Kobylińska, która ma przecież dopiero 30 lat, została zapytana o to, czy to... były jej ostatnie mistrzostwa świata. Bo takie ponoć krążą plotki, a przecież w przeszłości trzykrotnie miała operowane więzadło krzyżowe w kolanie.

- Nie wiem, skąd się wzięła ta plotka. Wszystko u mnie w porządku i nie myślałam o zakończeniu kariery. To wszystko plotki. Dementuję - zapowiedziała.

Monika Kobylińska przed meczem ze Szwecją materiały prasowe materiały prasowe

Monika Kobylińska z pucharem za wygranie turnieju w Chebie. Obok Adrianna Płaczek Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe