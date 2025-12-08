Partner merytoryczny: Eleven Sports

Maciej Kot czekał na to aż 2835 dni. 34-latek wdarł się do elity, Maciej Maciusiak nie miał wyjścia

Największym wygranym weekendu z Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle w polskiej drużynie jest Maciej Kot. 34-latek wdarł się do światowej elity, zapewniając sobie także miejsce w naszej kadrze na kolejne konkursy Pucharu Świata. Na ten moment, jakiego doświadczył w Beskidach, czekał aż 2835 dni.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim trzymający narty, wokół wyraźne elementy oznakowania sponsorskiego oraz tło w czerwono-białych barwach, charakterystycznych dla zawodów sportów zimowych.
Maciej KotGrzegorz MomotPAP

W skrócie

  • Maciej Kot po 2835 dniach powrócił do elity światowych skoków narciarskich, zajmując 14. miejsce w konkursie PŚ w Wiśle.
  • Dzięki świetnemu występowi, Kot wywalczył miejsce w kadrze na kolejne zawody w Klingenthal, zastępując Aleksandra Zniszczoła.
  • Zawodnik podkreślił, że kluczowa dla sukcesu była praca nad sferą mentalną i wyciąganie wnioski po sobotnim nieudanym skoku.
Maciej Kot w sobotę zepsuł nieco skok i do awansu do serii finałowej zabrakło mu zaledwie 0,3 pkt. W niedzielę przebojem wdarł się do światowej elity. W drugim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich zajął 14. miejsce. Tym samym zdobył już więcej punktów do klasyfikacji generalnej PŚ niż w całym ubiegłym sezonie.

Zakopiańczyk był bliski wyjazdu już na zawody w Lillehammer, Falun i Ruce. Tam przegrał jednak rywalizację w Zakopanem o ostatnie miejsce w kadrze z Pawłem Wąskiem, choć w Wiśle skakał bardzo dobrze.

Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra ZniszczołaPolsat Sport

Maciej Kot wrócił do światowej elity. Odnotowała to także FIS

W ubiegłym tygodniu kadra B trenowała w Lillehammer i Kot był wyróżniającym się zawodnikiem. W treningach i kwalifikacjach w Wiśle pokazał, że stać go na skoki do trzeciej "10". W sobotnim konkursie popełnił jednak błąd i do awansu do serii finałowej zabrakło mu tylko 0,3 pkt.

W niedzielę za to odpalił. Po pierwszej serii zajmował 15. miejsce ex aequo z Austriakiem Manuelem Fettnerem. W drugiej uzyskał 14. wynik i na takiej pozycji ukończył też zawody. Na miejsce w "15" czekał aż 2835 dni.

Ostatnim konkursem, kiedy to zameldował się "15", była rywalizacja w Lahti. To było 14 marca 2018 roku i tam też był wówczas 14. Wydarzenie to w swoich social mediach odnotowała także Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS).

- Ostatnio z Wisłą mam miłe wspomnienia. I z lata (Kot wygrał zawody Letniego Grand Prix - przyp. TK) i ze zgrupowania przed sezonem. Teraz z tego Pucharu Świata. To, co wydarzyło się w sobotę i ten brak awansu do drugiej serii, trzeba było wziąć na klatę. Wnioski zostały wyciągnięte. Wystarczyło skakać normalnie. To nie były żadne super skoki. Popełniałem błędy, ale skakałem z przekonaniem do tego, co robię. Mogłem też rywalizować z najlepszymi - powiedział Kot, który przegrał tylko z jednym Austriakiem.

Nie analizowałem po sobotnim konkursie moich soków zbyt długo z trenerem Wojciechem Toporem. Wiedzieliśmy, że nie trzeba nic zmieniać i kombinować. Miałem po prostu jasny plan, który działał już wcześniej. Musiałem odwołać się bardziej do czucia niż do tego, by coś kontrolować. Odbyłem też rozmowę z psychologiem kadry Danielem Krokoszem. Odwołanie się do lepszego czucia i większe zaufanie w to, co robię, pozwoliło mi w niedzielę skakać dużo lepiej
dodał 34-latek.

    Maciej Kot wystąpi w Klingenthal

    Kot wygrał prawie ze wszystkimi Austriakami. Pokonał wszystkich Norwegów.

    - To pokazuje, jak skoki są w tym momencie wyrównane. Nowe przepisy jeszcze bardziej zagęściły wyniki. Taki dzień w Wiśle był bardzo potrzebny całej naszej reprezentacji. Sami sobie pokazaliśmy, że przy dobrym dniu i wcale nie z perfekcyjnymi skokami, jesteśmy w stanie walczyć z najlepszymi - zauważył Kot.

    Tym dobrym występem w Wiśle 34-latek wywalczył sobie miejsce w kadrze na zawody Pucharu Świata w Klingenthal (12-14 grudnia). Zastąpi w drużynie Aleksandra Zniszczoła, który z kolei ruszy do Ruki odbudowywać się w Pucharze Kontynentalnym.

    Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Trzech mężczyzn w strojach sportowych do skoków narciarskich stoi obok siebie na śniegu, jeden z nich trzyma narty Fischer. W tle znajduje się elektroniczna tablica z napisem Viessmann i godłem, widoczna publiczność.
    Od lewej: Paweł Wąsek. Kacper Tomasiak i Maciej KotGrzegorz MomotPAP
    Zawodnik w kombinezonie narciarskim przygotowujący się do skoku narciarskiego stoi na progu skoczni, w tle widoczne są drzewa oraz reklamy sponsorskie VISA i ORLEN.
    Maciej KotPZNmateriały prasowe
    Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku z goglami, przygotowany do skoku narciarskiego na tle tablicy informującej o zawodach Pucharu Świata w Wiśle.
    Maciej KotGrzegorz MomotPAP

