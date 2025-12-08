Triumf Porto, ale co stało się potem. Nagły komunikat ws. Bednarka. Mówi o nim cała Portugalia

Początkowo przybycie Jana Bednarka do Portugalii traktowane było w kategorii sporych niewiadomych. Polak sporą część swojej kariery spędził na Wyspach Brytyjskich, gdzie zyskiwał cenne doświadczenie. To pozwoliło mu wejść do w realia nowej ligi przebojem.

Już nie raz Bednarek chwalony był przez tamtejsze media za swoją dobrą formę, która naturalnie przekłada się również na wyniki zespołu. Obecnie FC Porto jest bowiem liderem Ligi Portugal i jako jedna z dwóch tamtejszych ekipa może pochwalić się statusem niepokonanej. "Smoki" zwyciężyły bowiem 12 spotkań, natomiast tylko raz ich ligowe zmagania zakończyły się remisem.

Zespół zaliczył także imponujący bilans 27 strzelonych goli do raptem 3 straconych. Duża w tym zasługa wspomnianego Bednarka, który razem z przybyłym nieco później do klubu Jakubem Kiwiorem tworzy jedną z najbardziej solidnych defensyw starego kontynentu.

Najlepszym wyznacznikiem klasy Polaków są dwa ostatnie starcia FC Porto. W ligowym meczu przeciwko Tondeli polski duet stoperów nie dopuścił do straty gola. Raptem kilka dni wcześniej Porto przegrało natomiast pucharowy mecz z Vitoria Guimaraes (1:3). W starciu tym nie wystąpił żaden z defensorów z kraju nad Wisłą.

Portugalscy trenerzy docenili Jana Bednarka. Jest oficjalny komunikat

Wpływ Jana Bednarka na wybitne wyniki FC Porto jest więc niezaprzeczalny. Poczynania polskiego defensora naturalnie nie umknęły także uwadze szkoleniowców innych ekip portugalskiej ekstraklasy. To właśnie oni na co dzień główkują się bowiem nad tym, jak obejść szczelną defensywę Porto dowodzoną przez 29-letniego Polaka.

Nic zatem dziwnego, że ci sami szkoleniowcy zdecydowali się przyznać Bednarkowi nagrodę dla najlepszego obrońcy listopada o czym w oficjalnym komunikacie poinformowali przedstawiciele portugalskiej ekstraklasy.

Temat tak prestiżowego wyróżnienia dla Polaka momentalnie podchwyciły portugalskie media. Portal "A Bola" podał dokładne wyniki głosowania, z których wynika, żę Jan Bednarek zdobył łącznie 15,38 procent wszystkich głosów. Na drugim miejscu uplasował się natomiast Lopes Cabrala z Estreli Amadora (12,82 procent głosów), a podium domknął Gustaf Lagerbielke z SC Bragi (11.97 procent głosów). O sukcesie reprezentanta Polski można było także przeczytać na łamach portugalskiego portalu "Record" czy "Zerozero.pt". To zresztą nie pierwszy raz, kiedy Bednarek znalazł się na ustach całej Portugalii.

Jan Bednarek i Dominik Prpić z FC Porto MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP AFP

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jan Bednarek AFP

