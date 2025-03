Wstrząs w Trondheim, odebrali Norwegowi srebro. Medale mistrzostw rozdane na nowo

Jak się okazało, skandal, do jakiego doszło jeszcze przed startem rywalizacji na dużej skoczni, ma ciąg dalszy. Norwegowie zostali oskarżeni o manipulacje związane z czipami w swoich kombinezonach, a Adam Małysz ogłaszał, że Polacy złożą w tej sprawie protest. Chociaż się na to nie zapowiadało, FIS postanowił zareagować i zdyskwalifikowani zostali kolejni zawodnicy. A to z kolei oznacza, że medale mistrzostw świata zostaną rozdane na nowo.