Wielka afera w skokach. Możliwa dyskwalifikacja Norwegów? Kontroler ujawnia

Skoki narciarskie. 2024 rok przyniósł dużą zmianę odnośnie kombinezonów

Tuż przed rozpoczęciem sezonu zimowego 2024/2025 głośno było o nowych zasadach dotyczących kombinezonów skoczków. Tym razem miały być one chipowane przez kontrolerów sprzętu. Zadaniem chipów była identyfikacja sprzętu, co pozwalało na dopasowanie go do danego skoczka i brak możliwości jakiejkolwiek podmiany części czy zamiany między skoczkami. Jednocześnie miało to również ograniczyć liczbę używanych kombinezonów w sezonie do maksymalnie ośmiu. Na mistrzostwa świata dozwolone zostało wzięcie dwóch dodatkowych kombinezonów.