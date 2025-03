Prawdziwa "bomba". Dyskwalifikacja 50 zawodników, w tym Polaków? "U każdego coś"

To pokłosie skandalicznego filmy, który trafił do sieci w sobotę za sprawą Jakuba Balcerskiego, dziennikarza Sport.pl. Na nagraniu ujawniono moment przeszywania kombinezonów, w których skakali później Norwegowie. - To najczarniejszy moment w historii skoków narciarskich - oznajmił Sandro Pertile, dyrektor PŚ.

Skoki narciarskie w zapaści. Oszukiwali wszyscy od lat? "Takie niestety są realia"

- Mamy dowody - przekonuje w rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Popatrz na kombinezon Karla Geigera ze skoczni normalnej i porównaj go z tym na skoczni dużej. Ogromna różnica. Do tego rękawiczki Stefana Krafta. To tylko przykłady. Wszystkie reprezentacje starają się wykorzystać system, który nie działa .

- Jeśli by tak to miało działać, to trzeba by było anulować wszystkie wyniki w skokach narciarskich na przestrzeni ostatnich 5-10 lat. Nie powinniśmy patrzeć wstecz, lecz w przód, by zapobiec takim sytuacjom. To, co robimy teraz, nie jest uczciwe w stosunku do nikogo, bo każdy nagina przepisy - odpowiada Evensen.