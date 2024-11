Rukatunturi to skocznia, która bywa niezwykle "kapryśna". Niestety, panująca w Laponii aura wdaje się we znaki organizatorom Pucharu Świata w Ruce oraz samym zawodnikom od początku tego weekendu. Już w piątek z powodu porywisty wiatr uniemożliwił przeprowadzenie choćby jednego treningu. W efekcie wszelkie zaplanowane aktywności musiały zostać przełożone na sobotę. Dopiero dziś skoczkowie mogli zapoznać się z warunkami panującymi w Finlandii - najpierw podczas treningu , a później kwalifikacji.

Te jednak także zostały zakłócone przez niesprzyjające warunki atmosferyczne. Nie dość, że w harmonogramie dnia ponownie doszło do przesunięć, to jeszcze sama sesja kwalifikacyjna raz po raz była przerywana przez czerwone światło, zapalane przez jury z powodu zbyt mocnych podmuchów wiatru. A i to nie pozwoliło na w pełni sprawiedliwą, sportową rywalizację.