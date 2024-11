Skoczkowie narciarscy w trwający weekend będą rywalizować w fińskiej Ruce w ramach Pucharu Świata. To druga lokalizacja w sezonie 2024/25, a pierwszą było Lillehammer. Polscy kibice z niecierpliwością czekają jednak na to, co wydarzy się w kolejnym tygodniu. 7 i 8 grudnia Puchar Świata zawita do Polski, a konkretnie na skocznie im. Adama Małysza w Wiśle. Niestety organizatorzy na kilka dni przed zawodami mają duże problemy z przygotowaniem obiektu.