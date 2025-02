52 lata i wciąż nie ma dosyć. Kasai zwycięzcą konkursu, nie dał szans rywalom

Nie tak dawno Kasai poradził sobie naprawdę dobrze na Okurayamie w Sapporo i w trzech konkursach Pucharu Kontynentalnego zajął raz 13. miejsce oraz dwukrotnie 19. lokatę. Wówczas japońskie media ogłosiły, że w ten sposób wywalczył on sobie "bilet" do powrotu do Pucharu Świata .

Noriaki Kasai górą. Doświadczony Japończyk zwyciężył w zawodach TVh Cup

We wspomnianych zmaganiach oddał on skoki o długości 142 i 131 m, uzyskując łącznie notę wynoszącą 258,9 pkt, co dało mu wielki triumf - drugi w zawodach był Junshiro Kobayashi, a podium uzupełnił Tomofumi Naito. Ręce wręcz same składają się tu do oklasków.