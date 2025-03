Nocna sensacja w Indian Wells. Wielka mistrzyni już za burtą, wypada z połówki Świątek

Naomi Osaka notowała obiecujący start sezonu 2025. Na początku stycznia zameldowała się w finale WTA 250 w Auckland. Był to dla niej pierwszy decydujący mecz w turnieju od Miami 2022, gdzie walczyła o tytuł z Igą Świątek. Reprezentantka Japonii nie dokończyła jednak finałowego starcia w Nowej Zelandii. Skreczowała po pierwszym secie spotkania z Clarą Tauson, w obawie o pogorszenie kontuzji przed nadchodzącym Australian Open. Reklama

W Melbourne czterokrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych również miała obiecujące rezultaty. Najpierw pokonała Caroline Garcię, a później uporała się z Karoliną Muchovą. Pojedynek trzeciej rundy z Belindą Bencić znów zakończył się przedwcześnie dla 27-latki. Po raz kolejny dała o sobie znać kontuzja. Tym razem wykluczyła Osakę z gry na zdecydowanie dłużej, bo na ponad półtora miesiąca. Wróciła dopiero tej nocy, podczas rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Indian Wells.

Tuż po godz. 3:00 czasu polskiego rozpoczęło się jej starcie z Camilą Osorio. Mimo długiej absencji, to Naomi była wyraźną faworytką pojedynku. Waleczna reprezentantka Kolumbii udowodniła jednak po raz kolejny, że nigdy nie wolno jej skreślać i zawsze należy się z nią liczyć.

Naomi Osaka odpadła z turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Zaskakująca porażka Japonki

Od początku spotkania obie tenisistki mocno pilnowały swoich podań. W trzecim gemie co prawda pojawiły się dwa break pointy dla Osorio, ale ostatecznie to długie rozdanie powędrowało na konto Osaki. Teoretycznie to Japonka mogła wywierać większą presję na przeciwniczce ze względu na fakt, że serwowała jako pierwsza. Nie robiło to jednak wrażenia na Kolumbijce, która cały czas dzielnie dotrzymywała kroku wielokrotnej triumfatorce imprez wielkoszlemowych. Podczas dziewiątego rozdania nadszedł moment kluczowy dla losów premierowej partii. Znów pojawiły się dwie okazje na przełamanie dla Camili i tym razem już pierwsza z nich została wykorzystana. Po chwili 23-latka bardzo pewnie zamknęła seta własnym podaniem, triumfując 6:4. Reklama

Druga odsłona pojedynku przebiegała już nieco inaczej. Zaczęło się od kolejnego gema z rzędu dla Osorio, który był efektem przełamania po drugim break poincie. Po chwili jednak Osaka odrobiła stratę, a później wyszła na prowadzenie po długiej obronie własnego podania. W kolejnych minutach znów obserwowaliśmy rywalizację gem za gem, aż do siódmego rozdania. Wtedy to Osaka niespodziewanie wypuściła z rąk prowadzenie 40-15 przy swoim serwisie i doszło do przełamania. Camila szła za ciosem i już w dziewiątym gemie miała pierwszego meczbola. Ostatecznie Naomi zdołała jednak dorzucić czwarte "oczko" na swoje konto i przerzuciła presję zamykania pojedynku na podanie przeciwniczki.

Japonka była już na dobrej drodze do wyrównania. Prowadziła 40-0, miała w sumie cztery break pointy na 5:5. Mimo to rywalka wybroniła się i dopięła swego. Ostatecznie Osorio triumfowała 6:4, 6:4 i niespodziewanie zameldowała się w drugiej rundzie WTA 1000 w Indian Wells. Tym samym nie będzie rewanżowego starcia Osaki z Clarą Tauson. To reprezentantka Kolumbii powalczy z tenisistką z Danii o miejsce w 1/16 finału imprezy. Wszystkie te zdarzenia mają miejsce w dolnej części drabinki - po tej stronie, gdzie znajduje się również Iga Świątek. Reklama

