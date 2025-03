Świątek zaskoczona na konferencji. Padło pytanie o głośny apel. Polka się nie hamowała

Iga Świątek zaskoczyła na konferencji prasowej. Polka nie martwi się o brak tytułów

Już do tego przywykłam [...] Najciężej jest pod koniec sezonu, kiedy wydaje ci się, że jesteś w tourze już od bardzo dawna. Turnieje są długie, więc jeśli grasz do końca, nie masz zbyt wiele czasu na powrót do domu, czy nawet dwa dni porządnego odpoczynku

- Tak naprawdę, to nie mogłam zagrać we wszystkich turniejach - zaczęła uśmiechając się, w nawiązaniu do swojego zawieszenia po wpadce antydopingowej. - Akceptuję to, jak wygląda sytuacja i ciężko pracuję nad poprawą rezultatów. Mam nadzieję, że szanse na triumfy się pojawią - dodała.