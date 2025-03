Show Wojciecha Szczęsnego w Lidze Mistrzów. Tak Hansi Flick nazwał Polaka

FC Barcelona była faworytem środowego meczu z Benfiką Lizbona w 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale musiała sporo się natrudzić, by wyjechać z Portugalii ze zwycięstwem. Już w 22. minucie za faul na Wangelisie Pawlidisie czerwoną kartkę obejrzał Pau Cubarsi, który zatrzymał rywala, by nie dopuścić go do sytuacji sam na sam z Wojciechem Szczęsnym.