Ogromna szansa przed Polakami. Tego nie było od lat

Polskie zespoły nadspodziewanie dobrze prezentują się w tegorocznej edycji europejskich pucharów, co pozwala piąć się w górę w rankingu krajowym UEFA. Obecnie polskie kluby zajmują w nim 17. miejsce , ale marzeniem byłby awans o dwie pozycje.

Wskoczenie na 15. miejsce wiąże się z wielkimi przywilejami, bo wówczas federacja może wystawić pięć zespołów w eliminacjach europejskich pucharów (obecnie Polska ma cztery), z czego aż dwa w eliminacjach Ligi Mistrzów (Polska ma jeden). By jednak awansować o dwie pozycje, musimy wyprzedzić Szwajcarów i Duńczyków.

Polska obecnie ma 33 punkty w klasyfikacji, więc Szwajcarów mamy na wyciągnięcie meczu (33,225 punktu). Przewaga Duńczyków także nie jest duża (33,981 punktu), więc to wszystko sprawia, że marzenie o 15. miejscu nabiera coraz bardziej realnych kształtów.

Szczególnie, że Polska w europejskich pucharach ma jeszcze dwa zespoły, a najgroźniejsi rywale - po jednym. Co prawda Jagiellonia nie jest faworytem starcia z Cercle Brugge, ale mistrzowie Polski w tym sezonie potrafili już sprawić niespodzianki. Teoretycznie łatwiejsze zadanie ma Legia, więc na jej punkty w potyczce z Molde też można liczyć.

A jak w losowaniu trafili nasi rywale w krajowym rankingu? FC Kopenhaga może i wylosowała atrakcyjnego przeciwnika, ale ze zdecydowanie najwyższej półki, ponieważ będzie musiała stawić czoła Chelsea i każdy inny wynik niż dwie porażki będzie osiągnięciem Duńczyków. Na znacznie więcej mogą liczyć Szwajcarzy, bo FC Lugano zmierzy się ze słoweńskim NK Celje, a w tym zestawieniu to Helwetom daje się większe szanse na awans, a co za tym idzie - na zdobycie punktów do rankingu.