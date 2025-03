Nici z rewanżu ze Świątek. Nagłe wycofanie, mistrzyni Wimbledonu nie zagrozi Polce

Magda Linette ma już za sobą pierwsze spotkanie na Indian Wells, z którego udało jej się wyjść obronną ręką. Losowanie nie było dla niej łaskawe i już na starcie przyszło jej się zmierzyć z Peyton Stearns. Amerykanka postrzegana była jako faworytka, ale to Polka po trwającej ponad dwie godziny batalii mogła świętować zwycięstwo . Wynik 6:4, 4:6, 6:3 pozwolił jej awansować do 2. rundy, gdzie czeka na nią Jessica Pegula.

Nie tylko Badosa. Mistrzyni Wimbledonu ogłosiła wycofanie. Nie będzie rewanżu ze Świątek

Tym samym nie dojdzie do rewanżu pomiędzy Vondrousovą i Świątek za ćwierćfinał Roland Garros. Raszynianka w ubiegłym sezonie rozbiła Czeszkę we French Open 6:0, 6:2, za co ta z pewnością chciała się zrewanżować. Dość powiedzieć, że 25-latka mierzyła się już czterokrotnie z Igą Świątek i jeszcze ani razu nie udało jej się wygrać. Będzie jednak musiała wyczekwiać kolejnej okazji do odpłacenia się wiceliderce rankingu WTA za serię dotkliwych porażek.