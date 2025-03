Wraca temat emerytury Szczęsnego. Tym razem za oceanem, kilka godzin i pękło pół miliona

Po meczu niemal natychmiastowo zaczęły spływać pochwały w kierunku Wojciecha Szczęsnego. Na wymowną reakcję zdecydował się choćby Pedri . 22-latka wybrano najlepszym graczem spotkania, lecz ten bez wahania oddał dopiero co odebraną statuetkę Polakowi . "Zapytałem go, w jakich sportach dziś grałem. Dla dobra futbolu niech bramkarze nie dostają ich, mi zdecydowanie wystarczy czyste konto" - mówił o tej sytuacji warszawianin w wywiadzie udzielonemu stacji Canal+ Sport .

Amerykanie pod wrażeniem Wojciecha Szczęsnego. Wspomnieli o jego powrotnej drodze na szczyt

Krótki wpis w zaledwie kilka godzin zrobił prawdziwą furorę. W czwartkowy poranek polskiego czasu zobaczyło go już pół miliona internautów. A liczba ta stale rośnie. "Wyszedł z emerytury tylko po to, żeby nas uratować przed tego typu sytuacją. Co za gra, co za zawodnik. 7 obron, mój Boże" - czytamy między innymi w komentarzach.