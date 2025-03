Polski biznesmen wydał miliony na skład. Teraz policzył ile na tym zarobi

Pustki na trybunach, to było coś, co dobijało działaczy Stali Rzeszów w sezonie 2024. W klubie mieli nadzieję, że niezły skład z Nickim Pedersenem przyciągnie więcej ludzi na trybuny. Jednak nic z tego. Na derbach z Cellfast Wilkami Krosno padł rekord (11 tysięcy), ale były i takie mecze, na których było najwyżej 3 tysiące widzów. Średnia 5 tysięcy to z pewnością nie jest to, o co chodziło ekipie zarządzającej Stalą.

