Świat tenisa w żałobie. Nie żyje były numer jeden, wielokrotny triumfator szlemów

To dzięki Fredowi Stolle Australijczycy zakochali się w tenisie. W najlepszych latach kariery był on wręcz nie do pokonania, co pokazują choćby wyniki zawodnika w Wielkich Szlemach. Jego łupem padł singlowy Roland Garros (1965) oraz US Open (1966). Prawdziwą furorę robił jednak w grze podwójnej. Aż dziesięciokrotnie wraz ze swoim partnerem wznosił w górę najcenniejsze trofeum. Pięknie musiały mu smakować zwłaszcza triumfy przed własną publicznością na Australian Open (1963, 1964, 1966).

