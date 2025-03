Wiadomość o decyzji Donalda Trumpa dotarła do Trondheim. "To kolega Putina"

Jewhen Marusiak, który od czasu do czasu przebija się do światowej czołówki w skokach narciarskich, stara się w każdym poście, jaki umieszcza w mediach społecznościowych, dziękować tym, którzy walczą za jego kraj.

Tymczasem Ukraina otrzymała poważny cios od dotychczasowego sojusznika. USA bardzo wspierały tej kraj militarnie i finansowo. Teraz Donald Trump zdecydował się na przerwanie tego. Nawiązał rozmowy z krajem, który bez pardonu zaatakował inne państwo. Reklama

Jewhen Marusiak zawiedziony działaniami Donalda Trumpa

Amerykański prezydent jeszcze w kampanii wyborczej obiecał zakończenie wojny w Europie. I dąży do tego wszystkimi możliwymi celami. Odcinając Ukrainę od pomocy, chce doprowadzić do sytuacji, w której ta ugnie się i przystąpi na każde warunki rozmów pokojowych. To trochę jak przykładanie broni do głowy związanej osoby.

Trump chce w ten sposób zmusić Ukrainę do podjęcia negocjacji z Rosją. Tylko że z bandytami się rozmawia.



Ten gorący czas wokół Ukrainy nie pomaga sportowcom tego kraju. To, co się dzieje na linii USA - Ukraina bardzo przeżywa Marusiak, do którego wieści o ruchach Trumpa dotarły w Trondheim.

- Nie jest dobrze widzieć to, co robi Trump. Te decyzje nie są dobre dla naszego kraju - powiedział Marusiak w rozmowie z Interia Sport.

Kiedy powiedzieliśmy mu, że Stany Zjednoczone przestają dzielić się danymi wywiadowczymi z Ukrainą, to zrobił wielkie oczy.



- Mam nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie - przyznał.

"Trump jest kolegą Putina i robi tak, by było jak najlepiej dla Rosji"

Niedawno w USA przebywał Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Publicznie starł się on z Trumpem, po czym wyjechał z USA. Reklama

- Śledziłem to, co się tam działo. Uważam, że dobrze zrobił, że postawił się Trumpowi i wiceprezydentowi USA. Ich zdaniem Putin wszystko, co robi, to jest dobre, a przecież to on zaczął tę wojnę. Nie rozumiem, jak można stać po stronie kogoś takiego - powiedział ukraiński skoczek narciarski.

Zapytany o to, czy Ukraina nie czuje się zdradzona przez USA, odparł:

Europa cały czas stoi za nami, a USA, odkąd mają nowego prezydenta, to jest z tym problem. Poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden bardzo nas wspierał. Trump jest kolegą Putina i robi tak, by było jak najlepiej dla Rosji.

Ukraiński skoczek wierzy w pokój. "Jeśli oddamy choć skrawek ziemi Putinowi, to przyjdzie po więcej"

Marusiak wierzy w to, że niebawem przyjdzie czas pokoju, a Ukraina zacznie się odradzać. Jego zdaniem nie jest możliwy pokój na takich zasada, jakie się proponuje, czyli zostawienie zajętych ziem Rosji.



- Za ten kraj zginęło tylu mężczyzn, kobiet i niewinnych dzieci. Chcemy zachować nasze ziemie. Jeśli oddamy choć skrawek Putinowi, to on i tak przyjdzie po więcej. Uspokoi się na chwilę, a potem znowu nas zaatakuje - powiedział Marusiak.

On niebawem skończy 25 lat, a tymi słowami nawiązał do wydarzeń z 2014 roku, kiedy świat kompletnie nic nie zrobił, gdy Rosja zaanektowała Krym.

- Cały świat nas wtedy zostawił. Nie pamiętam tego tak bardzo, bo miałem wówczas 14 lat. Niewiele się wówczas mówiło o całej tej sytuacji. Sam też nie bardzo się tym interesowałem. Myślałem wówczas tylko o skokach - zakończył. Reklama

Z Trondheim - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Donald Trump / JIM WATSON / AFP

Jewhen Marusiak / Marcin Golba/NurPhoto / AFP

Władimir Putin / ALEXANDER NEMENOV / AFP / AFP

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa / SAUL LOEB / AFP / AFP