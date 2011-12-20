PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport)
WIDEO | 1 godz. 32 minuty temu
Skrót meczu PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn w ramach rozgrywek PlusLigi.
PGE Skra Bełchatów: Sawicki, Kłos, Schulz, Kooy, Taht, Ebadipour, Atanasijevic, Łomacz, Adamczyk, Bieniek, Mitić, Czerwiński, libero: Piechocki, Milczarek
Trenér: Slobodan Kovač
Indykpol AZS Olsztyn: Jankiewicz, Król, Firlej, Andringa, Siwczyk, Jakubiszak, DeFalco, Averill, Poręba, Bakiri, Janiszewski, Butryn, libero: Gruszczyński, Ciunajtis
Trenér: Javier Weber
PGE Skra Bełchatów: Sawicki, Kłos, Schulz, Kooy, Taht, Ebadipour, Atanasijevic, Łomacz, Adamczyk, Bieniek, Mitić, Czerwiński, libero: Piechocki, Milczarek
Trenér: Slobodan Kovač
Indykpol AZS Olsztyn: Jankiewicz, Król, Firlej, Andringa, Siwczyk, Jakubiszak, DeFalco, Averill, Poręba, Bakiri, Janiszewski, Butryn, libero: Gruszczyński, Ciunajtis
Trenér: Javier Weber