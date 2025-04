Przygodę z piłką Nikola Pokrivac rozpoczynał w miejscowym klubie NK Cakovec. Następnie trafił do Varteks, z którego w 2007 roku za pół miliona euro wykupiło go Dinamo Zagrzeb. Tam utalentowany pomocnik spisywał się bardzo przyzwoicie. Zaledwie rok później zgłosiło się po niego AS Monaco. Francuzi zapłacili 3,5 miliona euro, aby ściągnąć Pokrivaca do zespołu.