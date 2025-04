Sensacja w boju o finał. Wilfredo Leon ostrzegał, kosmiczny wyczyn siatkarza

Trzy sety wygrane 25:23, ale wszystko pod kontrolą JSW Jastrzębskiego Węgla. Tak wyglądało ostatnie spotkanie mistrzów Polski z Bogdanką LUK Lublin przed tygodniem w Krakowie . Jastrzębianie tym zwycięstwem wywalczyli sobie awans do finału, a w nim odnieśli historyczny sukces - po 15 latach odzyskali TAURON Puchar Polski. Przed pierwszym półfinałem PlusLigi w tym samym składzie musieli być faworytem . I to mimo odważnych zapowiedzi Wilfredo Leona .

PlusLiga. Wilfredo Leon wziął sprawy w swoje ręce. Kapitalny wyczyn, 13 punktów w secie

W pierwszym secie jastrzębianom udało się mocno ograniczyć możliwości Leona, który zdobył w tej partii tylko dwa punkty. W drugiej od początku było go więcej, do tego w aut zaatakował Łukasz Kaczmarek , a Sasak skończył kontratak. I Bogdanka LUK Lublin prowadziła 10:7. Jastrzębianie odpowiedzieli efektownym blokiem Antona Brehme , ale mecz wyraźnie nabrał rumieńców. Zagrywkami pomógł Leon - choć nie zanotował asa serwisowego - i lublinianie prowadzili już 15:10 .

Początek trzeciego seta to jednak powrót Jastrzębskiego Węgla do wyraźnego prowadzenia. Jego siatkarze szybko zdobyli dwa punkty blokiem i odskoczyli rywalom na pięć "oczek". Świetnie wśród gospodarzy spisywał się Jakub Popiwczak, ale Leon zmniejszył straty i JSW prowadziło już tylko 11:10. Pod siatką iskrzyło, z obu stron nie brakowało przeciągłych spojrzeń na przeciwników. Po chwili lublinianie doprowadzili do remisu, ich seria trwała - Aleks Grozdanow i Leon królowali w bloku, objęli prowadzenie 14:11. Przyjmujący dołożył do tego kapitalną zagrywkę. To był jego set - Leon zdobył w tym secie aż 13 punktów! Po drugiej stronie było sporo niedokładności, Bogdanka LUK wygrała 25:18, w ostatniej akcji blokując atak Fornala.