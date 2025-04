Szczęsny nazwany legendą. Napisał tylko jedno zdanie, poruszenie przed meczem Barcelony

Wojciech Szczęsny odpowiedział na życzenia. Kibice Barcelony wprost oszaleli

On sam z kolei długo milczał. Aż wreszcie w nocy z piątku na sobotę w wyjątkowy sposób podziękował środowisku za ogromną liczbę pozytywnych słów. Na Instagramie naszego rodaka pojawił się krótki, ale za to bardzo ważny wpis. " Ciężka praca nie kończy się tutaj... dziękuję za wiadomości urodzinowe! " - napisał, dodając emotikony bicepsa oraz tortu urodzinowego. Sympatycy "Dumy Katalonii" wprost oszaleli, gdy tylko zobaczyli wspomniany przekaz. W mniej niż dziesięć godzin post bramkarza uzbierał ponad sto tysięcy polubień.

Reakcja kibiców nie powinna dziwić. Warszawianin przez zaledwie kilka miesięcy już na stałe zapisał się w historii drużyny. Dopiero we wtorek w Dortmundzie zakończyła się jego okazała seria meczów bez porażki w barwach "Dumy Katalonii". 35-latek uzbierał łącznie 22 potyczki, w których nie schodził do szatni jako pokonany. Fani liczą na to, by kolejna dobra passa wystartowała w sobotnie popołudnie. Tekstowa relacja na żywo z konfrontacji FC Barcelona z Celta Vigo w Interia Sport.