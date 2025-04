Wilfredo Leon sam "wygrał seta", a potem stanął przed kamerą. Krótko o zachowaniu rywali

W tydzień drużyna Bogdanki LUK Lublin przeszła metamorfozę. Jeszcze w ubiegłą sobotę w Tauron Arenie w Krakowie nie potrafiła skutecznie przeciwstawić się JSW Jastrzębskiemu Węglowi i odpadła z walki o Puchar Polski w półfinale . Rywalizację o finał PlusLigi rozpoczęła podobnie, ale po pierwszym przegranym secie potrafiła zupełnie zmienić obraz gry.

Największą zasługę miał w tym Wilfredo Leon. Nie rozpoczął spotkania najlepiej, w pierwszym secie zdobył tylko dwa punkty. W drugim to było już pięć "oczek", ale prawdziwy popis dał w trzeciej partii. Reklama

W niej Bogdanka LUK potrafiła wygrać sześć akcji z rzędu, a Leon pokazał się ze świetnej strony właściwie we wszystkich elementach. Posłał na drugą stronę dwa asy serwisowe, trzy razy zatrzymał rywali blokiem, do tego dodał 67 procent skuteczności w ataku. Zdobył w tej partii aż 13 punktów, a całe spotkanie zakończył z dorobkiem 25 "oczek" - dokładnie tylu, ile potrzeba do wygrania całego seta.

Postanowiłem rozegrać swój najlepszy mecz i mam nadzieję, że każdemu się spodobało. Jeszcze to nie jest koniec. Mamy jeszcze jeden mecz w Lublinie. Chcemy dalej tam wygrywać, grać jak najlepiej ~ zaznaczył Leon po meczu przed kamerą Polsatu Sport.

Prowadząca wywiad Marta Ćwiertniewicz zwróciła uwagę, że rywale nieco "podgrzali" wicemistrza olimpijskiego w czasie meczu. W trakcie gry nie brakowało przeciągłych spojrzeń siatkarzy na drugą stronę siatki, choć wszystko najczęściej kończyło się uśmiechem. I z nim na ustach do tych sytuacji odniósł się Leon.

Co mam powiedzieć z mojej strony? Znamy się trochę, panowie cały czas próbują, ja próbowałem zostać na boisku z głową. I udało się ~ kwituje przyjmujący.

Leon pokazał się ze świetnej strony, co docenili również rywale. Przed kamerą Polsatu Sport rywali komplementował Norbert Huber, środkowy JSW. Jego zespół grał w tym sezonie z Bogdanką LUK już po raz czwarty, ale dopiero pierwszy raz musiał pogodzić się z porażką.

"Dobrze grał, szacunek dla rywala. Postawili się, grali bardzo dobrą siatkówkę, konsekwentnie. Potrafili nas złamać, prowadzić grę, dogonić, w jednym ustawieniu zabrać nam siedem punktów. Grali bardzo dobrze, a my nie graliśmy dobrze nawet trochę" - ocenia Huber. Reklama

Jeden mecz w półfinałach PlusLigi niczego jednak jeszcze nie rozstrzyga - do awansu do finału potrzebne są dwa zwycięstwa. W lepszej sytuacji są jednak teraz siatkarze Bogdanki LUK, którzy drugie spotkanie rozegrają u siebie - w środę 23 kwietnia. By wciąż mieć nadzieję na złoty medal i obronę tytułu, jastrzębianie muszą wygrać w Lublinie.

"Każdy wie, co trzeba robić. Każdy ma swój punkt widzenia, ale wszyscy walczymy dla jednego celu. I spróbujemy zrobić to, co najlepsze" - podsumowuje Leon.

