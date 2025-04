Michalczewski nagle zaczął mówić o Świątek, padły słowa o kryzysie. Tak "podsumował" Polkę

Iga Świątek po raz ostatni turniejowy triumf odniosła w czerwcu 2024 roku, kiedy to wygrała wielkoszlemowy Roland Garros. Od tego momentu Polka nie zdołała nawet dotrzeć do finału tenisowej imprezy, przez co coraz więcej mówi się o kryzysie tenisistki z Raszyna. Głos na ten temat zabrał Dariusz Michalczewski, który w rozmowie z PAP krótko wyjaśnił, co myśli o wiceliderce rankingu WTA.