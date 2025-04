Hiszpanie pewni ws. gwiazdora Manchesteru City. "Chce podpisać kontrakt z Barceloną"

- Borussia mocno utrudniła nam życie. Panowała niezwykła atmosfera, ale jesteśmy w półfinale. Ważne jest, żebyśmy przeanalizowali dzisiejszy mecz. Mamy też za sobą wiele spotkań, takie wpadki się zdarzają. Chcemy nadal robić to samo, ale nie zawsze jest to możliwe. Wciąż jesteśmy pewni siebie, choć trzeba przyznać, że dali nam popalić - mówił Hansi Flick po wymęczonym awansie.

Wielka gwiazda może trafić do Barcelony. Wszystko przez "czystki" w Manchestrze City

Choć zespół prowadzony przez Niemca prezentuje się naprawdę świetnie, to nadal można uzupełnić go jakościowymi zawodnikami. A do tych bez zająknięcia każdy kibic i ekspert zaliczy Bernardo Silvę. Portugalski pomocnik już nie pierwszy raz jest łączony z katalońskim klubem. Regularnie od kilku ostatnich okien transferowych mówi się, że gwiazdor Manchesteru City może trafić do Barcelony, jednak obecnie scenariusz ten wydaje się najbardziej prawdopodobny.