Anna Lewandowska na urlopie, ale z jednym sobie nie radzi. Poprosiła o pomoc

Lewandowski trenuje przed meczem z Celtą Vigo. FC Barcelona zmierzy się z ligowymi rywalami w sobotę o 16:15. Zapewne niedługo potem słynny napastnik uda się na lotnisko, by dołączyć do swojej rodziny na wypoczynku w Dubaju. W tym czasie jego małżonka postanowiła zapewnić swoim córkom moc atrakcji.

Anna Lewandowska na wakacjach z córkami w Dubaju

Lewandowska przed kilkoma dniami spakowała walizki swoje i córek i wyjechała do Dubaju, by tam spędzić świąteczny czas. Ona i jej pociechy miały szansę na spędzenie ze sobą dłuższych chwil - ich mama wreszcie starała się nie być zajęta pracą. Zamiast tego skupiła się całkowicie na organizowaniu ciekawych atrakcji swoim pociechom na miejscu.

Zabrała je m.in. do akwarium , w którym rodzinnie obserwowały zgromadzone w jednym miejscu okazy podwodnych stworzeń. "Lewa" starała się również o to, by zachować w jakiś sposób czas dla siebie. Kilkukrotnie fotografowała się w bikini - opalała się na leżakach. Postanowiła jednak poprosić również o pomoc swoich fanów. Miała pewien problem.

Anna Lewandowska poprosiła o pomoc

Lewandowska nieczęsto zwraca się do swoich fanów z prośbą o pomoc. W ostatnim czasie jej biznesy bardzo urosły i zajmują coraz więcej przestrzeni nie tylko w jej głowie, ale również w telefonie, z którego korzysta także na co dzień. Czasem sprawia to, że trudno tak naprawdę wziąć urlop, bo praca wszędzie za tobą podąża. Jest to doświadczenie, z którym zmaga się wielu rodziców.