Hubert Hurkacz miał ogromne problemy. Teraz przekazał ważną wiadomość

Hubert Hurkacz z pewnością nie chciał, by druga połowa 2024 roku wyglądała w ten sposób. Poważna kontuzja kolana, której nabawił się podczas Wimbledonu wykluczyła go z igrzysk olimpijskich, a potem hamowała go przed osiąganiem dobrych wyników w kolejnych turniejach - Polak często musiał się wycofywać i bardzo powoli wracał do zdrowia. Teraz, tuż przed rozpoczęciem zmagań w Madrycie, wrocławianin podzielił się ważną wiadomością.