Na kolejny sukces Ukrainka musiała czekać do stycznia 2024 roku . Wówczas zameldowała się w finale turnieju w Auckland, w którym musiała jednak uznać wyższość Coco Gauff. Od tego czasu kilkukrotnie zagrała w ćwierćfinałach, jednak nie była w stanie ani razu dotrzeć do półfinału turnieju WTA.

Elina Switolina znowu zagra w półfinale turnieju WTA