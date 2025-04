Wielki sukces polskiego siatkarza, później taki cios. Wilfredo Leon "zepsuł" mu święto

"Postanowiłem rozegrać swój najlepszy mecz i mam nadzieję, że każdemu się spodobało. Jeszcze to nie jest koniec. Mamy jeszcze jeden mecz w Lublinie. Chcemy dalej tam wygrywać, grać jak najlepiej" - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Drugie starcie zostanie rozegrane w środę 23 kwietnia w Lublinie - mistrzowie Polski muszą wygrać, by przedłużyć szansę na awans do finału i obronę tytułu, ponieważ gra toczy się do dwóch zwycięstw.