Zagraniczny klub nie dogadał się z polską siatkarką. Nowy kierunek, tego nikt się nie spodziewał

Monika Fedusio w tym sezonie świetnie spisuje się w TAURON Lidze, ale już wkrótce ma zmienić klub. Reprezentantka Polski była przymierzana do Galatasaray, które rozpycha się łokciami w czołówce tureckiej Sultanlar Ligi. Wszystko wskazuje jednak na to, że transfer do mocnego klubu upadł. Pojawiły się za to zaskakujące doniesienia na temat nowego kierunku, jaki ma obrać przyjmująca DevelopResu Rzeszów.