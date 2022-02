PGE Skra Bełchatów - Tours VB 3:2. Skrót meczu. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

PGE Skra Bełchatów - VB Tours 3:2 (24:26, 25:22, 25:20, 22:25, 15:13)



PGE Skra pamiętała o Ukrainie

W Bełchatowie zareagowali na wydarzenia na wschodzie Europy. "Będziemy z Ukrainą w tym trudnym momencie. Jeszcze Ukraina nie zginęła" - napisali na twitterze. Przed meczem pojawiła się flaga "Ręce precz od Ukrainy" i rozległy się dla zaatakowanych - jak powiedział spiker - "naszych braci".



Początek spotkania był bardzo wyrównany - obie drużyny grały punkt za punkt. Zawodnicy nie mieli większych kłopotów z przyjęciem zagrywki i rozgrywający mogli dobrze rozdzielać piłki. Nieudany atak gości i wygrana walka na siatce pozwoliły bełchatowianom uciec na cztery punkty (10-6).

Skra zaczęła jednak popełniać niewymuszone błędy - najczęściej autowe ataki i przewaga zaczęła topnieć. Dobrze grał Robert Taht, który do niedawna był głównie rezerwowym. Po jego bloku Skra wygrywała 20-17 i trener gości wziął czas. Podziałało, bo Francuzi błyskawicznie odrobili straty (21-21), a po asie Dmytra Teriomienko wyszli na prowadzenie. Trener Slobodan Kovac poprosił o przerwę i też podziałało. Po asie Aleksandara Atanasijevicia był remis. Końcówka należała jednak do gości.



Skra - Tours. Świetna zmiana Sawickiego

W drugiej partii minimalną, jedno-, dwupunktową przewagę miało Tours, ale Skra wzięła się w garść. Po dwóch asach Tahta prowadziła 12-10. Pojedynczy blok Milada Ebadipura dał nawet cztery punkty przewagi. Tours cały czas było jednak groźne - świetnie grało w obronie i powoli odrabiało straty. Kłopoty z przyjęciem, błędy w rozegraniu sprawiły, że w końcu był remis. W ważnym momencie na boisko wszedł Mikołaj Sawicki i zaserwował dwa asy (23-20). To był kluczowy moment seta.



Skra - Tours. Na kłopoty znów Sawicki

W trzeciej partii znów gra długo była wyrównana. Dopiero po wejściu na zagrywkę Atanasijevicia Skrzy udało się odskoczyć na cztery punkty (15-11). Ale i Francuzi odpowiedzieli dobrym serwisem Graciano da Silvy i wkrótce był remis. Na zagrywkę wszedł Sawicki i znów bezpośredni